Владивосток, , 03:56 — REGNUM В Приморье продолжается масштабная муниципальная реформа — восемь районов уже задействованы и преобразованы в округа. Усовершенствование системы местного самоуправления привело к оптимизации расходов на содержание администраций, привлечению дополнительных средств, более эффективному взаимодействию населения и власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«Работа по преобразованию районов в округа ведется по инициативе граждан, поскольку многие из жителей просто «запутались» в том, к кому обращаться по насущным вопросам. Бывает так, что на территории одного района, даже в одном здании, сидят два органа власти — поселковая и районная администрации. И при решении злободневных вопросов их отправляют из одного кабинета в другой. Первые такие вопросы прозвучали ещё в 2018 году на встречах губернатора с населением. Мы пошли людям навстречу — был разработан целый пакет нормативных документов, которые одобрило Законодательное собрание. И вот, уже восемь территорий пошли по этому пути», — пояснила председатель правительства региона Вера Щербина.

В результате реформы, в округах будут предусмотрены стимулирующие выплаты, сохранены все дотации, которые были ранее. Даже если по расчету уже новые муниципальные образования теряли в доходах, то мы дополнительно выделяли им средства, чтобы компенсировать потери.

Помимо средств на компенсацию потерянных доходов муниципальные округа получают и поощрительные дотации на развитие своих территорий.

«В 2020 году мы направили на эти цели 280 млн рублей. В 2021 году мы уже выделили 76,5 млн на компенсацию потерь, ещё 37 млн дали муниципалитетам по итогам годового отчета. Готовим на распределение ещё 301 млн округам. В общей сложности получат округа 415 млн рублей. Это дополнительные деньги, на которые можно создавать объекты благоустройства, даже строительства. Таким образом, объединившиеся территории в течение трёх лет будут получать дополнительные дотации из краевого бюджета», — добавила Вера Щербина.

Ещё одной причиной для проведения административной реформы, по мнению первого замглавы региона, может стать нехватка квалифицированных кадров — не раз направленные деньги в муниципалитеты возвращались обратно просто потому, что на территории их не могли освоить.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Русского Севера расширяется преобразование областных районов в муниципальные округа. Начало процессу положил Федеральный закон от 01.05.2019№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».