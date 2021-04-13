Биробиджан, , 03:17 — REGNUM В Еврейской АО ежесуточно выявляют единичные случаи заражения коронавирусом. Так, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в последние трое суток подтверждалось по одному случаю инфицирования SARS-CoV-2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального оперативного штаба, в области выявили всего 4458 случаев заражения коронавирусом. Полностью справились с болезнью 4266 человек. Жертвами COVID-19 стали 125 жителей Еврейской АО. Последняя смерть носителя коронавируса была зарегистрирована 31 марта.

В ковидных госпиталях проходят лечение 27 человек — коечный фонд занят на 30,6%. Ещё 40 больных лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по причине ухудшения ситуации с COVID-19 в этой стране. Информацию об этом подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.