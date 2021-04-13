Красноярск, , 03:17 — REGNUM В Красноярском крае на базе аэропорта Черемшанка заработает новый межрегиональный лесопожарный центр. Об этом 12 апреля в еженедельном радиообращении сообщил губернатор региона Александр Усс.

Он напомнил, что новый комплекс создан по поручению президента России Владимира Путина. На комплектование центра выделено около 5 млрд рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, сотрудники центра, оснащённого 120 единицами техники, в том числе шестью вертолётами, будут бороться с лесными пожарами в труднодоступных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области продолжается подготовка к пожароопасному периоду.

Читайте также: На охрану омских лесов от пожаров направят более 55 млн рублей