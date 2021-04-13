Ухань, Китай, , 03:16 — REGNUM В Центральной китайской провинции Хубэй, когда-то сильно пострадавшей от COVID-19, было введено 10,69 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

По данным на 10 апреля в Хубэе было проведено более 49,54 млн тестов на коронавирус, заявил секретарь Провинциального комитета КПК Ин Юн во время мероприятия, организованного Министерством иностранных дел.

Комиссия по здравоохранению провинция заявила, что люди с более высоким риском заражения были вакцинированы в первую очередь, в том числе в таких секторах, как продукция холодовой цепи, медицинское обслуживание и общественное здравоохранение, транспорт, образование и сфера услуг.

В настоящее время в Хубэе насчитывается 1 952 места вакцинации и 5 492 стола для инъекций. Столица провинции Хубэй город Ухань 8 апреля отметил первую годовщину окончания своей 76-дневной изоляции. В течение десяти месяцев подряд в провинции не выявлялось новых локальных случаев заболевания COVID-19.