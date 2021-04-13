Урумчи, Китай, , 03:11 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая призвало провести тщательное расследование причин аварии с затоплением угольной шахты, произошедшей 10 апреля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Министерство будет направлять и помогать местному правительству делать все возможное для поиска и спасения попавших в ловушку рабочих и минимизации потерь. Напомним, в 18:10 по местному времени 10 апреля произошло затопление на угольной шахте в уезде Хутуби, в Чанцзи-Хуэйском автономном округе провинции. В результате 21 человек оказался заперт в затопленной шахте.

Министерство настоятельно призвало все угледобывающие предприятия региона проверить наличие угроз безопасности и потребовало от соответствующих регулирующих органов усилить правоохранительную деятельность.

Команды спасателей со всей страны и местные пожарные команды помогают проведению спасательных работ после аварии, сообщили в министерстве.