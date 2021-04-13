Якутск, , 03:19 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении доступа к льготным кредитам для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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Минимальная сумма кредита резидентам ТОР составляла 30 млн рублей и могла достигать не более 1,5 млрд рублей. Теперь же минимальная сумма займа составит десять млн рублей, а максимальная — 2,5 млрд рублей. Выросла и сумма финансирования реализации сразу нескольких инициатив: раньше выдавали три млрд рублей, а теперь будут выдавать до пяти млрд рублей.

Постановление вступит в силу с 16 апреля 2021 года. Часть ставки по кредиту, взятому на реализацию проектов, будет субсидировать государство.

В Якутии более 72% резидентов ТОР относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году Алмазэргиэнбанк включен в перечень уполномоченных банков России по кредитованию резидентов ТОР и на 2021 год банку установлен лимит субсидий для кредитования инвестиционных проектов резидентов ТОР.

«Это отличный механизм поддержки предприятий, работающих на Дальнем Востоке, в том числе в Якутии. Благодаря содействию Минвостокразвития России повышается доступность финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов. А уполномоченные банки, предоставляющие льготные кредиты, получат необходимую федеральную субсидию», — сказал директор департамента корпоративного бизнеса АЭБ Федор Ноговицын.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края обсудили расширение границ ТОР «Хабаровск» и создание объектов инфраструктуры.