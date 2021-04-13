Вена, , 03:09 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в австрийской федеральной земле Вена заставила власти региона продлить до 2 мая действие жесткого карантина. Об этом 12 апреля в ходе брифинга сообщил венский бургомистр Михаэль Людвиг.

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Указанный режим должны были отменить 18 апреля. Людвиг отметил, что школьники региона будут обучаться в дистанционном режиме до 25 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что переговоры по поводу возможной поставки в Австрию российской вакцины от коронавирусной «Спутник V» уже завершены.

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