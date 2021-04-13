Москва, , 03:06 — REGNUM В арбитраж Москвы от Министерства обороны России поступил многомиллионный иск, адресованный концерну воздушно-космической обороны. Претензии ведомства к «Алмаз-Антею» пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» поступило в суд 12 апреля 2021 года, но детали пока неизвестны. Сумма исковых требований — 69 107 455,88 рубля.

Между тем это не первые судебные разбирательства этих юрлиц. Например, на 13 апреля 2021 года назначено заседание по иску министерства к АО «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 924 187 309 171 452 340 600 832 от 15.07.2019 года в размере 22 248 900,38 рубля».

Напомним, концерн создали в 2002 году, объединив десятки предприятий, работавших в воздушно-космической отрасли.