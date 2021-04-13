Лима, , 03:21 — REGNUM В Перу в результате ДТП с участием автобуса погибли 20 человек и пострадали 14. Об этом 12 апреля сообщает газета El Commercio.

Трагедия произошла около 07:00 в округе Сан-Хуан-де-Чуллин провинции Сиуас (регион Анкаш). Пассажиры междугороднего автобуса компании Fama Tours возвращались в Чимботе и Лиму после голосования на прошедших в стране накануне всеобщих выборах. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

Отмечается, что 18 пассажиров погибли на месте ДТП, ещё двое скончались в ближайшей больнице. 14 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Сиуаса.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 апреля в результате столкновения с мачтой уличного освещения на Московской кольцевой автомобильной дороге загорелся автомобиль.

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