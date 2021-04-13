Шэньян, Китай, , 03:06 — REGNUM Вспышка птичьего гриппа была подтверждена в лесном парке северо-восточной китайской провинции Ляонин, сообщило Министерство сельского хозяйства и вопросов села КНР, передает 13 апреля агентство Синьхуа

По данным министерства, в лесопарке города Шэньян, где проживает 291 птица, было обнаружено в общей сложности 11 диких птиц, пораженных птичьим гриппом штамма H5N6. Все они погибли.

Местные власти активировали механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, забрав 280 диких птиц и продезинфицировав прилегающие территории, сообщили в министерстве.