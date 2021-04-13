Пекин, , 03:03 — REGNUM Китай будет продолжать прилагать большие усилия для развития аэрокосмической отрасли как стратегической развивающейся отрасли в ближайшие пять лет, заявил высокопоставленный чиновник аэрокосмической отрасли, передает 12 апреля агентство Синхуа.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) разрабатывает план космического развития страны на период 14-й пятилетки (2021−2025), сообщил глава CNSA Чжан Кэцзянь.

В этот период Китай будет продвигать приоритетные научно-технические проекты в аэрокосмической сфере. Они будут включать в себя четвертую фазу программы исследования Луны, межпланетную разведку, изучение астероидов, разработку тяжелых ракет-носители и многоразовых космических транспортных систем, сказал Чжан.

Китай также построит систему космической инфраструктуры для связи, навигации и дистанционного зондирования, которая охватит весь мир, внося больший вклад в мирное использование космоса человечеством, добавил он. Он сообщил, что в этом году будет выпущено новое издание «Белой книги» по космической деятельности Китая.