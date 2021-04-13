Пекин, , 02:58 — REGNUM Начинающий режиссер Инь Жосинь и 20-летняя актриса Чжан Цзыфэн снова объединились для экранизации молодежного романа «Прощай, мой мальчик», который выйдет в Китае 16 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Дуэт недавно попал в заголовки газет за свою хитовую драму «Сестра», которая в день своей премьеры 2 апреля положила конец недельному доминированию американского фильма «Годзилла против Конга» в китайском прокате.

На сегодняшний день «Сестра» заработала в общей сложности более 660 млн юаней ($100 млн). В фильме рассказывается личная история молодой девушки, которой приходится выбирать между своей мечтой и заботой о своем маленьком брате после того, как их родители погибли в автокатастрофе. Девушку играет Чжан.

Успешный показ фильма, вероятно, повысит вероятность кассового успеха «Прощай, мой мальчик». Предстоящий релиз в настоящее время занимает второе место в списке пользователей платформы Film data platform Maoyan среди шести фильмов, запланированных к выпуску в Китае в тот же день.