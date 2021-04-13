Белград, , 03:21 — REGNUM Официальные переговоры представителей Сербии с миссией Международного валютного фонда 12 апреля начались с пленарного заседания, которое состоялось в видеоформате. На заседании обсуждалась денежно-кредитная политика и финансовая система Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

В ходе заседании также будут рассмотрены текущие финансовые, денежные и общие макроэкономические тенденции в контексте пандемии коронавируса.

Кроме того, консультации по статье IV устава Международного валютного фонда также подразумевают всесторонний анализ макроэкономической структуры, в рамках которой разворачиваются политические процессы, а также перспективы дальнейшего экономического роста.

Анализ также включает в себя оценку адекватности экономической политики, внешней стабильности и устойчивости внешнего долга страны.