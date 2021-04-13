Пекин, , 02:54 — REGNUM Трогательный фильм «Сестра» сохранил первое место в прокате материковой части Китая, собрав почти 44 млн юаней (около $6,71 млн) за прошедшие сутки, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа

Фильм, затрагивающий проблемы отношений между братьями и сестрами, рассказывает историю о девочке-подростке и ее младшем брате после того, как их родители погибли в автокатастрофе.

С момента своего дебюта 2 апреля китайский фильм «прикарманил» почти 6,6 млрд юаней. Американский фильм «Годзилла против Конга» о столкновении двух хтонических чудищ, занял второе место, собрав 30,04 млн юаней.

Анимация «Король обезьян возрождается» и комедия-драма «Одиннадцатая глава» заняли третье и четвертое места в ежедневном прокате соответственно. Причем, первый закончил день с почти 8,15 млн юаней сборов, в то время как второй собрал около 4,02 млн юаней.

Научно-фантастический блокбастер «Аватар» голливудского режиссера Джеймса Кэмерона, получивший вторую жизнь на больших экранах Китая, занял пятое место, заработав 2,41 млн юаней.