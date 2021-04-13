Лима, , 02:54 — REGNUM Не менее 20 человек погибли при опрокидывании автобуса на севере Перу, сообщает пресс-служба перуанского департамента Паробамба.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Сихуас. Междугородний автобус во время рейса перевернулся на шоссе. В результате ДТП на месте погибли 18 человек, еще двое скончались по пути в больницу. Отмечается, что 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля пассажирский рейсовый автобус перевернулся на юге Перу. В результате аварии погибли девять человек, еще 20 получили ранения. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.

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