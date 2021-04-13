Тегеран, , 06:48 — REGNUM 12 апреля премьер-министр Южной Кореи Чон Се Ген заявил, что страна должна как можно скорее вернуть Ирану замороженные средства в размере 7 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Премьер-министр сделал это замечание во время визита в Тегеран, где он встретился с иранскими официальными лицами на фоне напряженности вокруг средств, заблокированных в Южной Корее под санкциями США.

«Я уже говорил раньше, что эти деньги принадлежат Ирану и должны быть возвращены его владельцу», — сказал Чон журналистам, отметив: «Лучше всего найти подходящий способ и быстро вернуть их».

Он подчеркнул, что такая мера отвечает интересам Южной Кореи, при этом необходимо приложить усилия для преодоления различных ограничений, которые препятствуют этому. Премьер-министр напомнил, что на своих встречах иранские официальные лица выражали свое разочарование по поводу тупика и призывали к быстрому решению.

Долг Южной Кореи перед Ираном в обмен на покупку газового конденсата был заморожен в двух банках этой страны. Задолженность в общей сложности составляет семь миллиардов долларов.