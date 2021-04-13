Тегеран, , 06:49 — REGNUM 12 апреля директор Департамента по связям с общественностью перевозчика Национальной авиакомпании Ирана (Iran Air) заявил о возобновлении с 6 мая полетов в Лондон (Великобритания). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам Хоссейна Джахани, после снятия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании внутренние рейсы в Лондон будут выполняться по воскресеньям и четвергам каждую неделю.

Согласно плану, сделанному в этой связи, данные рейсы будут осуществляться из Тегерана в Лондон с 6 мая. Далее он отметил, что рейс из Тегерана в Лондон вылетает из международного аэропорта Имама Хомейни (IKIA) в 9:20 утра (иранское местное время) по воскресеньям и четвергам каждую неделю и прибывает в Лондонский аэропорт в 12:10 вечера.

«Обратный рейс из лондонского аэропорта Хитроу будет выполняться по воскресеньям и четвергам каждую неделю в 14:10 вечера (по местному времени Великобритании) и прибывает в международный аэропорт Имама Хомейни (IKIA) в 23:40 вечера (по местному времени Тегерана)», — подчеркнул Джахани.

«Полеты Iran Air в Лондон были приостановлены из-за распространения британского штамма COVID-19 в этой стране», — заключил он.