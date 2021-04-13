Тегеран, , 06:52 — REGNUM 12 апреля министр кооперативов, труда и социального обеспечения Мохаммад Шариатмадари на встрече со своим иракским коллегой Аделем аль-Рикаби предложил обмен квалифицированной рабочей силой с Ираком. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам Шариатмадари, Иран придает большое значение стабильности, безопасности, территориальной целостности, достоинству и независимости Ирака, а также его региональному и международному положению.

Он назвал успешным опытом сотрудничество двух стран в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спасении региона от так называемых террористов-такфиристов.

Шариатмадари подчеркнул: «Несправедливое убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса стало примером крупнейшего иностранного вмешательства во внутренние дела Ирака».

По его словам, Ирак играет важную роль в региональном политическом взаимодействии в области безопасности, при этом общность и стратегические связи между двумя странами будут гарантировать безопасность и стабильность всего региона.