Миннеаполис, США, , 02:50 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации на территории американского города Миннеаполис (штат Миннесота) объявили городские власти после гибели чернокожего из-за действий сотрудницы полиции. Об этом 12 апреля передал телеканал KSTP.

Кроме того, с 12 на 13 апреля в городе введут комендантский час в вечернее и ночное время.

Напомним, 12 апреля в Миннеаполисе сотрудница полиции застрелила чернокожего Данте Райта, который оказывал сопротивление и вырвался в ходе задержания. В управлении полиции заявили, что она использовала пистолет по ошибке, приняв его за электрошокер.

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