Тегеран, , 06:56 — REGNUM 12 апреля спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад-Бакер Калибаф заявил, что Южная Корея должна предложить немедленное решение проблемы замороженных средств Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время встречи с премьер-министром Южной Кореи Чон Се Гуном Калибаф отметил: «Мы довольны визитом премьер-министра в иранскую столицу Тегеран».

«К сожалению, Южной Корее нет места во внешней экономике Ирана», — сказал он, подчеркнув, что те экономические и политические отношения, которые были на самом высоком уровне, пришли в упадок.

Калибаф выразил надежду, что эта встреча ознаменует возобновление политического, экономического и культурного сотрудничества между двумя государствами в связи с 60-летием установления дипломатических отношений.

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гун, в свою очередь, назвал двусторонние связи историческими. «К сожалению, с 2018 года двусторонние отношения сократились, и Южная Корея стремится их урегулировать», — отметил он.

«Учитывая позицию Ирана во внешних отношениях Южной Кореи, мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть эти проблемы», — подчеркнул Се Гун далее.