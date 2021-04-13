Цзинань, Китай, , 02:49 — REGNUM Археологи обнаружили в общей сложности 165 тысячелетних гробниц на месте раскопок в восточно-китайской провинции Шаньдун, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа

По данным Шаньдунского института культурных реликвий и археологии, среди гробниц, найденных в городе Хэцзе, 156 относятся к временам династии Хань (202−220 до н. э.) и девять — к династии Восточная Чжоу (770−221)

Все гробницы принадлежат к стоянке Сандаюань площадью 1,3 га., недавние раскопки которой также выявили пять ям времен династии Шан (1600−1046 до н.э.) и 27 ям эпохи неолита Луншаньской культуры, сказал, археолог и представитель института Сунь Цижуй.

Сунь сказал, что среди гробниц династии Хань были земляные гробницы с кирпичными гробами и глиняными фигурками, а также кирпичные гробницы с проходными сооружениями.

В то время как в ямах династии Шан было найдено мало предметов, ямы культуры Луншань могут похвастаться обилием артефактов, включая керамические изделия с различными узорами, сказал он.

По словам исследователей, длительный период времени, проведенный на территории места раскопок Сандаюань, дал ценное представление о культурной эволюции и интеграции в этом районе.