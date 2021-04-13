Тегеран, , 06:58 — REGNUM 12 апреля глава Иранской организации по атомной энергии (AEOI) Али Акбар Салехи заявил об обнаружении признаков того, что недавний инцидент на ядерном объекте в Натанзе был актом саботажа, при этом вызванное им отключение электроэнергии было устранено. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Связывая саботаж с действиями противников Ирана, Салехи отметил, что они утверждали, что приостановили ядерную деятельность Исламской Республики на 9 месяцев, подчеркнув, что эти диверсионные акты будут немедленно компенсированы властями страны.

Он упомянул еще один акт саботажа на том же объекте в прошлом году, который привел к серьезному повреждению линии сборки центрифуг, и подчеркнул, что старая линия была заменена новой линией сборки еще более совершенных центрифуг.

Салехи также заявил, что подобные диверсионные акты не помешают Ирану продолжать работу по обогащению урана на объекте в Натанзе.