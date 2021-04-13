Тегеран, , 06:59 — REGNUM 12 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 274 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 64 764. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учётом 274 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 64 764.

«За последние 24 часа было обнаружено 23 311 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким суточным показателем», — подчеркнула она.

Лари также заявила, что 1 720 084 пациента из общего числа 2 093 452 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще около 4440 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она отметила, что до сих пор в Иране было проведено 13 770 167 обследований на наличие вируса.