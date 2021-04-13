Любляна, , 03:36 — REGNUM Эпидемиолог и глава словенской экспертной группы по коронавирусу Матея Логар на пресс-конференции 12 апреля предупредила, что некоторые граждане этой страны хотят заразиться «любым способом», чтобы получить сертификат о перенесённом заболевании и преимущества, проистекающие из его получения. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Логар отметила, что в Словении наблюдается «опасная тенденция».

«Некоторые граждане всячески пытаются заразиться коронавирусом, чтобы им было легче передвигаться и путешествовать, так как, по их мнению, те, кто переболел коронавирус, имеют иммунитет, равный тому, который приобретается путем вакцинации», — подчеркнула Логар.

Она сообщила, что именно поэтому в Словении рассматривается возможность введения ограничений во время путешествий.

«Это очень опасная практика, которую мы определенно не рекомендуем», — добавила Логар.