Тегеран, , 07:01 — REGNUM Иранские борцы-вольники обеспечили на азиатском олимпийском квалификационном турнире в Алматы (Казахстан) три места на участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 апреля.

Иранские борцы Амирмохаммад Яздани в весе 65 кг, Юнес Эмами в весовой категории 74 кг и Мохаммад Хоссейн Мохаммадян в весе 97 кг закрепили за собой три места в Токио-2020.

Иран уже обеспечил себе три места в Олимпийских играх. Реза Атри в весе 57 кг, Хасан Йездани в весовой категории 86 кг и Ядолла Мохебби в весе 125 кг уже обеспечили себе три места в Токио-2021.

Олимпийский турнир по вольной борьбе на азиатском континенте прошёл в Алматы (Казахстан) и завершился в воскресенье днем (11 апреля) финальными боями в шести олимпийских весовых категориях.