Сантьяго, , 02:46 — REGNUM В Чили за минувшие сутки скончались 137 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Отмечается, что на чилийской территории уже пятый день подряд умирают более 100 пациентов с COVID-19 ежесуточно. Всего с начала пандемии в Чили умерли 24 483 человека от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Также за прошедшие сутки в стране выявили 6372 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чили достигло 1 082 920.

Министр здравоохранения Чили Паула Даза отмечает, что за прошедшую неделю 70% случаев заболевания приходится на возрастную группу от 20 до 59 лет. Также она добавила, что республика столкнулась с переполненностью больниц из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.