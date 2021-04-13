Чита, , 03:21 — REGNUM В Забайкальском крае при пожаре в жилом доме в посёлке Новокручининский погибли двое взрослых и ребёнок. Об этом утром 13 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в Читинском районе поступило в дежурную часть в 04:25 по местному времени. Прибывшее на место в 04:31 (22:31) пожарно-спасательное подразделение посёлка Новокручининский обнаружило, что частный дом полностью охвачен пламенем.

«В ходе тушения пожара в 04:50 было обнаружено тело ребёнка 2018 года рождения… В ходе разбора и проливки конструкций дома в 05:10 обнаружены тела мужчины и женщины 1968 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар, в результате которого жилой дом площадью 42 кв. метра оказался полностью уничтожен, был ликвидирован в 05:06. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, усилиями сотен сотрудников МЧС и военных вертолётчиков локализован пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Невском районе Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: После десяти часов борьбы пожар на «Невской мануфактуре» локализован