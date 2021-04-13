Тегеран, , 07:06 — REGNUM 11 апреля начальник иранской полиции по борьбе с наркотиками и его кувейтский коллега на встрече в режиме видеоконференции подтвердили совместную кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Начальник иранской полиции по борьбе с наркотиками бригадный генерал Маджид Карими упомянул об увеличении объема производства наркотиков в Афганистане и объема контрабанды из Афганистана и Пакистана в Иран.

По его словам, Иран изъял 1150 тонн различных видов наркотиков в 2020 году и 217 тонн в первом квартале 2021 года, при этом наркотические вещества в основном предназначались для государств Персидского залива.

Карими подчеркнул важность проведения регулярных встреч и ускорения обмена информацией между Ираном и Кувейтом, подтвердив готовность страны расширить совместную кампанию.

Начальник кувейтской полиции по борьбе с наркотиками Мохаммад Кабазард отметил, что часть наркотрафика в Кувейт проходит через Иран, что требует углубления сотрудничества между двумя государствами. Он заявил, что Кувейт также готов расширять взаимодействие между антинаркотическими ведомствами обеих стран.