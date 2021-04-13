Тегеран, , 07:07 — REGNUM 11 апреля министр кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана Мохаммад Шариатмадари подписал меморандум о взаимопонимании с министром труда и социальной политики Болгарии Деницей Сачевой по вопросам трудоустройства и профессиональной подготовки, трудовых отношений и борьбы с бедностью. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно документу, оба министерства будут расширять сотрудничество в таких областях, как обмен информацией и опытом, проведение учебных курсов, конференций и совместных семинаров.

Стороны выразили готовность сотрудничать в вопросах трудоустройства, профессиональной подготовки занятых и безработных, потоков рабочей силы, технической защиты и поддержки систем здравоохранения, а также развития социальной и пенсионной систем.

Борьба с бедностью, а также политика, связанная с правами инвалидов, также были включены в ключевые положения меморандума о взаимопонимании.