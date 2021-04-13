Тегеран, , 07:08 — REGNUM 11 апреля министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что власти страны ввели запрет на поездки в 39 стран на фоне четвертой волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эслами отметил, что все туристические агентства должны соблюдать правила Национального штаба по борьбе с коронавирус, запрещающие любые туры в Турцию, поскольку обычные рейсы в Турцию и из нее все еще действуют из-за торговых проблем.

«Иранская провинция Хузестан стала красной зоной с точки зрения распространения коронавирусной инфекции», — сказал он, подчеркнув, что поездки в Ирак были запрещены из-за ситуации с COVID-19 в провинции.

Далее Эслами отметил, что запрет на полеты в Великобританию все еще действует, при этом до сих пор неизвестно, когда Исламской Республики удастся полностью сдержать пандемию COVID-19.