Тегеран, , 07:03 — REGNUM 11 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбар Салехи заявил, что страна является ведущим экспортером радиофармпрепаратов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Салехи выступил с речью по случаю 15-й годовщины Национального дня ядерных технологий Ирана. Он отметил, что AEOI открыла 133 новых ядерных разработок в области здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и энергетики, что свидетельствует о том, что Иран не собирается прекращать свою мирную ядерную деятельность.

Салехи подчеркнул, что иранские ученые проводят исследования в этом направлении, заявив: «Например, одним из радиофармпрепаратов, которые мы изучали в последние годы, является лекарство для лечения рака предстательной железы».

«Мы полны решимости достигать новых успехов, придерживаясь международного права и Соглашения о гарантиях МАГАТЭ и взаимодействуя с внешним миром на основе принципов достоинства, мудрости и целесообразности», — сказал он.

Радиофармпрепараты представляют собой группу фармацевтических препаратов, содержащих радиоактивные изотопы. Данные препараты могут быть использованы в качестве диагностических и лечебных средств.