Пекин, , 02:37 — REGNUM Согласно статистике Министерства образования, в настоящее время в Китае имеется 30,88 млн студентов, получивших навыки в 11 300 профессиональных училищах, сообщает агентство Синьхуа.

С 2019 года, когда Госсовет КНР обнародовал план реформирования системы профессионального образования, министерство утвердило 27 учреждений, предлагающих профессиональное образование на уровне бакалавриата.

Среди 1349 специальностей, перечисленных в новом каталоге профессиональных специальностей, выпущенном министерством в этом году, 247 являются специальностями степени бакалавриата.

Министерство работает над тем, чтобы содействовать справедливому обращению со студентами, получающими профессиональное образование, обеспечивая им равные с учащимися обычных школ возможности в плане зачисления, трудоустройства и продвижения, отметили в министерстве.