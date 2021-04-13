Пекин, , 02:34 — REGNUM Началось строительство второй очереди Водородного промышленного парка Яньцин, который готовится к Зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Во время зимних Олимпийских игр он станет частью интегрированной платформы для производства, хранения, транспортировки и гидрогенизации водородной энергии, а также осуществит централизованное управление водородной энергией с помощью интеллектуального планирования.

Проект первой фазы парка — это Водородная заправочная станция Яньцин, которая прошла оценку безопасности производства и была введена в эксплуатацию в прошлом году. Она имеет суточную мощность гидрирования 500 килограммов, что достаточно для питания от 30 до 50 автобусов на водородном топливе.

Второй этап проекта заключается в создании лаборатории по испытанию водорода и научно-исследовательской платформы для соответствующих используемых технологий. Он имеет максимальную суточную производственную мощность в 2800 кг, что может обеспечить демонстрационную эксплуатацию 150 автомобилей на водородном топливе для Олимпиады.

Расположенный на севере Пекина горный район Яньцин примет соревнования по горным лыжам, скелетону, бобслею и санному спорту во время зимней Олимпиады 2022 года.