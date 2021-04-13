Москва, , 02:30 — REGNUM Лидером инерции деградации человека в мире являются США, которые подводят мир к мировой катастрофе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Та Америка, которая сейчас существует вместе с Байденом, это действительно угроза зла и мировой войны. И единственное, чем это можно сдержать — это своевременным предоставлением некоторых кредитных карточек о том, что так борзеть, так наглеть нельзя. Нужно завязать с этой эпохой вхождения России в западный мир. А сделать это просто так и завтра объявить — невозможно. Слишком велики еще силы, которые скажут, нет-нет, завтра войдем и все прочее», — заявил Кургинян.

По его словам, Россия сейчас находится на переломном этапе мирового существования, внутри которого кроется единственный ключевой вопрос. Вопрос о том, что такое человек. Если это «зверь с ядерными зубами», то мир неизбежно придет к катастрофе. И катастрофу нельзя преодолеть без изменения человека в духе человеческого восхождения.