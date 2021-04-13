Москва, 13 апреля 2021, 02:30 — REGNUM Лидером инерции деградации человека в мире являются США, которые подводят мир к мировой катастрофе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, Россия сейчас находится на переломном этапе мирового существования, внутри которого кроется единственный ключевой вопрос. Вопрос о том, что такое человек. Если это «зверь с ядерными зубами», то мир неизбежно придет к катастрофе. И катастрофу нельзя преодолеть без изменения человека в духе человеческого восхождения.