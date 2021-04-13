Красноярск, , 02:35 — REGNUM Во вторник, 13 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +5…+7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 13 на 14 марта ожидается до −1…+2 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В среду, 14 апреля, в Красноярске до +4…+6 °C днём и 0…+2 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В четверг, 15 апреля, в Красноярске ожидается до +5…+7 °C днём. Ночью — до +2…+4 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер до 15−20 м/с на порывах, местами до 25 м/с, метель. В Туруханском районе и Эвенкийском МР ожидается северо-западный ветер до 15−18 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

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