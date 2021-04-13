Бразилиа, , 02:16 — REGNUM В Бразилии за сутки было выявлено 35 785 новых случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии в стране зарегистрировали 13 517 808 подобных фактов. Об этом 12 апреля сообщает бразильский минздрав на своем официальном сайте. Вместе с тем 11 957 068 носителей SARS-CoV-2 уже выздоровели. Кроме того, от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии умерли в общей сложности 354 617 пациентов. За истекшие 24 часа этот показатель вырос на 1480 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бразилии объявили о старте в стране массовой прививочной кампании против гриппа. Вакцинация продлится до 9 июля.

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