Подгорица, , 02:13 — REGNUM Утверждением проекта закона о внесении поправок в закон о регистрации места жительства правительство Черногории направило сообщение части своих граждан о том, что в своей стране они лишены прав, гарантированных конституцией, заявили 12 апреля представители 46 ассоциаций, объединяющих черногорскую диаспору по всему миру. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

По мнению представителей диаспоры, в этом документе из политической жизни Черногории хотят исключить граждан, находящихся на временной работе в странах Запада, хотя практически все они имеют только черногорское гражданство и обладают правом голоса только в Черногории.

Хотя, по их словам, соответствующее министерство через средства массовой информации сообщило, что предлагаемые поправки в закон о регистрации места жительства не означают потери черногорского гражданства. В заявлении черногорских диаспор подчёркнуто, что министерство «в своем документе не указало, каким образом оно планирует разрешить черногорским гражданам в составе диаспоры осуществить избирательное право, являющееся одним из основных прав и свобод гражданина Черногории».