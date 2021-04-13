Вашингтон, , 02:11 — REGNUM В работе социальной сети Instagram в ночь на 13 апреля произошёл сбой. Это следует из данных, опубликованных на мониторинговом сайте, Downdetector.

Всплеск обращений с жалобами фиксируется после 01:22 мск. Большая их часть (47%) связана с проблемами при входе в аккаунт. 43% пользователей отметили трудности при загрузке материалов. Ещё 8% столкнулись с проблемами при просмотре сайта.

Неполадки были зафиксированы в США, Бразилии, Великобритании, Канаде и ряде других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook фиксируют пользователи из ряда стран.

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