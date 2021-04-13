Петропавловск-Камчатский, , 01:53 — REGNUM На Камчатке зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,9. Об этом 13 апреля сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения залегал на глубине 111 километров, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 89 километров от посёлка Усть-Камчатск.

Пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло 12 апреля на юго-западе Японии.

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