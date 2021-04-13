Минск, , 01:46 — REGNUM Количество поездов на пассажирском сообщении между городами России и Белоруссии увеличилось с 13 апреля. С этого дня вернулся поезд №7/8 сообщением Москва-Брест и обратно, а также ежедневно начал курсировать фирменный скорый поезд «Беларусь» сообщением Минск — Москва.

Как сообщали в пресс-службе Белорусской железной дороги, поезд № 4/3 Москва — Брест будет курсировать через день.

Читайте также: Россия и Белоруссия возобновили пассажирское железнодорожное сообщение

Поезда № 52/51 Брест/Минск-Санкт-Петербург и фирменный скорый поезд «Беларусь» № 2/1 Минск-Москва с 13 апреля будут ходить ежедневно.

Ранее ИА REGNUM продажа билетов на все указанные поезда открыта только для граждан России и Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия и Россия договорились о расширении железнодорожного сообщения