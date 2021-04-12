Минск, 13 апреля, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Количество поездов на пассажирском сообщении между городами России и Белоруссии увеличилось с 13 апреля. С этого дня вернулся поезд №7/8 сообщением Москва — Брест и обратно, а также ежедневно начал курсировать фирменный скорый поезд «Беларусь» сообщением Минск — Москва.

Rw.by Фирменный скорый поезд «Беларусь»

Как сообщали в пресс-службе Белорусской железной дороги, поезд № 4/3 Москва — Брест будет курсировать через день.

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Поезда № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург и фирменный скорый поезд «Беларусь» № 2/1 Минск — Москва с 13 апреля будут ходить ежедневно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что продажа билетов на все указанные поезда открыта только для граждан России и Белоруссии.