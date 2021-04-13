Белград, , 01:47 — REGNUM Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович 12 апреля встретилась с Младеном Бояничем, министром капиталовложений Черногории, и обсудила с ним сотрудничество двух государств в горнодобывающей и энергетической секторах. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

По этому случаю Михайлович заявила, что гордится существующими совместными проектами, обсудив новые потенциальные проекты.

«Мы говорили об экономическом региональном сотрудничестве, потому что нет экономической стабильности или экономического развития без стабильности энергосистемы. Сегодня также было рассмотрено наше сотрудничество при проведении высоковольтной сети, в области строительства Трансбалканского коридора. Мы также говорили о новых мощностях в сфере энергетики и о строительстве гидроэлектростанции, по которой в настоящее время готовится проектно-техническая документация. Мы обсудили сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, открытие глав в переговорах с ЕС и реформировании предприятий», — сообщила Михайлович.