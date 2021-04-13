Нью-Йорк, США, , 01:36 — REGNUM По меньшей мере 707 человек погибли в Мьянме с того момента, как власть в стране захватили военные. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 12 апреля в ходе пресс-конференции.

Он сослался на сведения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Дюжаррик отметил, что реальное число жертв может превышать официальные данные.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. 2 апреля правозащитная организация Human Rights Watch объявила о том, что в ходе акций протестов против военных в стране пропали сотни людей.

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