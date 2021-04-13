Тегеран, , 01:31 — REGNUM Россия активно работает над отказом от международных платежных систем, которые находятся под контролем Запада, заявил 12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA.

По его словам, такой отказ станет одним из факторов снижения санкционных рисков и возможных издержек для операторов экономической деятельности.

«Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся», — сказал Лавров.

Он добавил, что перспективы работы в этих направлениях могут привлечь всех заинтересованных иностранных партнёров России.

Ранее Сергей Лавров сообщал, что отказ от западных платёжных систем позволит России и Китаю снизить санкционные риски и укрепить свою экономическую самостоятельность.

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