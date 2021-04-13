Ноксвилл, США, , 01:28 — REGNUM В результате стрельбы, вспыхнувшей в городе Ноксвилл (штат Теннесси, США) на территории одной из школ, погиб человек и несколько получили ранения. Об этом 12 апреля сообщает местное управление полиции.

На месте происшествия в школе Austin-East Magnet был обнаружен мёртвый мужчина. Полицейский и несколько других пострадавших находятся в больнице, по данным правоохранителей, их жизни находятся вне опасности.

В связи с произошедшим полиция задержала одного человека. Каких-либо данных о личности предполагаемого стрелка пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском штате Теннесси произошла стрельба на территории местной школы.

Читайте ранее в этом сюжете: В США произошла стрельба в одной из школ города Ноксвилла