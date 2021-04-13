Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Ситуация на границе России и Украины стала одной из тем телефонных переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, 12 апреля сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

Участники разговора заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, они обвинили Россию в том, что она якобы «наращивает военное присутствие» в Крыму и вдоль российско-украинской границы, а также подчеркнули необходимость прекращения таких шагов.

Еще одной темой беседы Блинкена и Ди Майо стали вопросы двустороннего взаимодействия и обстановка в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Энтони Блинкен обсудил действия России вблизи границы с Украиной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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