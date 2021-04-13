Киев, , 01:08 — REGNUM От западных стран на Украине ожидают действий в отношении России, а не призывов и слов обеспокоенности, заявила 12 апреля украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала ICTV.

«Мы считаем, что сегодня мы не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций», — сказала она.

Такие действия, по мнению чиновницы, должны предприниматься в отношении «узкого круга» лиц и лично президента России Владимира Путина. Кроме того, Запад якобы должен добиться прекращения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил об инициативе проведения внеочередного заседания комиссии Украина — НАТО для обсуждения ситуации на границах страны. В Киеве считают, что перемещение войск в России несёт угрозу для Украины, и призывают Запад повлиять на эту ситуацию.

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