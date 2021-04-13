13 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили отключение Латвии от электричества с территории России.

Елизавета Коробова, , 08:16 — REGNUM Материал газеты «Коммерсантъ», согласно которому Латвия прекратила импорт российской электроэнергии во время тестового отключения ЛЭП между Белоруссией и Литвой, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 13 апреля в социальной сети Facebook.

Венцель Ульрик Торное. Швея

«А вот Украина тем временем вдвое увеличила закупки электроэнергии у России. Война войной, а без электричества неудобно в твиттере писать посты о российской агрессии», — отметила Катерина Т.

Некоторые комментаторы предположили, что, в условиях сильной энергозависимости Латвии от России, возможность отключения говорит о том, что в стране потребляется гораздо меньше электричества, чем ранее.

«Это всё потому, что она им не нужна больше, нет энергоёмкого производства, отток населения и много других факторов, снижающих потребление электроэнергии. Движение в сторону хуторов с лучинами!» — считает Сергей Я.

Часть людей предположила, что теперь цены за электроэнергию в Латвии будут катастрофически расти вверх. Люди уверены, что более дешёвого электричества, чем в России и Белоруссии, Рига найти не сможет.

«Ну, а как же иначе? Если были энергонезависимы от России и Белоруссии, то теперь электричество будут покупать у Украины по заоблачным ценам», — предположил Dmitriy M.

Ряд пользователей уверены, что слабо защищённые слои населения страны будут совсем не рады поднявшимся тарифам за электроэнергию.

«Для литовцев услуги на ЖКХ поднимутся, это точно. Простым людям так и непросто с квартплатой! Пенсия у них около 300 евро, а коммунальные услуги за троих в 2-комнатной квартире стоят 200 евро», — написал Bal D.

Рига Vadim Timoshkin

Отдельные пользователи вынесли предположение, что уход от энергозависимости Москвы и Минска связан с тем, чтобы быть обеспеченным электричеством в условиях войны.

«Вообще Прибалтика понимает, зачем её отрывают от России? Чтобы в случае войны она не была экономически зависима от России. Прибалтов постепенно готовят к войне с нами», — поделился своим мнением Boris B.

Нашлись и те, кто не нашёл для себя ничего интересного в данной новости. Люди считают, что Латвия не имеет вообще никакого экономического или политического веса и считаться с ней вообще не стоит.

«Латвия? Отказалась? А кому-то есть вообще какое-либо дело до какой-то там Латвии?» — задаётся вопросом Евгений С.

Напомним, 12 апреля газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, согласно которому Латвия прекратила импорт российской электроэнергии во время тестового отключения ЛЭП между Белоруссией и Литвой.