13 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили приостановку авиасообщения между Россией и Турцией.

Елизавета Коробова, , 07:40 — REGNUM Приостановка авиасообщения между РФ и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки спровоцировала возникновение множества комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 13 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Абсолютно правильное решение, в это время там делать нечего! Погода холодная, эпидемиологическая обстановка сложная, да и про беспилотники, поставленные Украине, нужно напомнить!» — пишет Сергей Я.

Многие пользователи считают, что коронавирус стал лишь прикрытием для настоящих причин, потребовавших ограничить авиасообщение с Турцией. Люди уверены, что это связано с поддержкой Анкарой агрессивной политики Киева.

«Естественно, что главную причину не обозначили, а скинули всё на эпидемию коронавируса. На самом деле это решение было принято после встречи Эрдогана с Зеленским», — написал Юрий М.

Некоторые комментаторы отметили, что следующим шагом для давления на Эрдогана может стать пересмотр вопроса строительства Атомной Электростанции на территории Турции.

«Тоже вариант неплохой. Далее можно ещё приостановить строительство АЭС в Турции, да и других вариантов воздействия не мало», — считает Евгений С.

Часть людей уверена, что Эрдоган совершил роковую ошибку, полностью растоптав перспективы налаживания отношений между Москвой и Анкарой.

«Не надо было Эрдогану устраивать встречу с президентом Украины. Путин начинает намекать Турции на то, чтобы та была осторожней. Поэтому закрывает границы!» — поделилась своим мнением Marina S.

Визит Владимира Зеленского в Турцию President.gov.ua

Ряд комментаторов выразил непонимание того, почему граждане России до сих пор пытаются поехать в Турцию на отдых, не обращая внимания на то, что эта страна становится всё более и более враждебной к Российской Федерации.

«Я вообще не понимаю, зачем эти туристы туда едут?! Эрдоган уже давно показал своё глупое лицо, да ещё и крайне враждебное по отношению к России», — отметил Сергей О.

Нашлись и те, кто считает, что руководство России сделало ошибочную попытку выстроить дружеский диалог с Турцией. Люди уверены, что, как и раньше, эта страна готова в любую минуту воткнуть нож в спину Москве.

«Не понимаю, за какие такие дела мы с турками задружились? 300 лет были врагами, а тут бздюк и кореша! Странно, однако!» — написал Сергей И.

Напомним, 12 апреля заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила журналистам, что Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией из-за обострившейся эпидемиологической обстановки в стране.