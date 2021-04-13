Буэнос-Айрес, , 00:58 — REGNUM Российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» привился посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе посольства.

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По её информации, самочувствие посла после вакцинации нормальное. Никаких побочных эффектов не наблюдаются.

Отмечается, что вакцину посольство получило непосредственно от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), без задействования препарата из партий, предназначенных для Аргентины.

Напомним, что 5 апреля в Буэнос-Айрес из Москвы была доставлена уже одиннадцатая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 497 745 доз первого компонента.

Как сообщало ИА REGNUM, после трёх дней антирекордов, связанных с пандемией коронавируса, в Аргентине вступили в силу новые ограничения, которые будут действовать с 9 по 30 апреля.

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